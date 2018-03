PESCARA. VIA FIRENZE, «LAVORI FINITI TRA UN MESE»

CRONACA. PESCARA. «I lavori di riqualificazione e pedonalizzazione di via Firenze termineranno al massimo entro un mese, con la restituzione dell’asse, trasformato in un ‘salotto’, alla città, ma soprattutto con l’arrivo della prima importante novità, ovvero l’installazione dei paletti-dissuasori per impedire gli ingressi incontrollati delle vetture». Lo ha annunciato l’assessore alla Viabilità, Berardino Fiorilli. «I paletti verranno installati all’incrocio con via Trieste, che resterà carrabile, e all’incrocio con via Genova, tre per ogni accesso, di cui due laterali fissi, e quello centrale a scomparsa, per permettere, eventualmente, l’ingresso di autoambulanze o mezzi di soccorso». L’impresa Adriatica Edilizia Srl di Roma, lo scorso 6 aprile ha cominciato la pavimentazione con la posa delle mattonelle, ultimo passaggio prima della riapertura della strada ai pedoni.