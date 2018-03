MONTESILVANO, ARRIVA LO SPORTELLO DEL MARE

CRONACA. MONTESILVANO. Una iniziativa di ampio respiro che tuteli turisti, permetta di offrire più e migliori servizi, faccia riconquistare un ruolo centrale alle spiagge libere e metta al centro gli operatori turistici della città attraverso la semplificazione degli iter amministrativi per combattere le lungaggini della burocrazia, scongiurando il rischio di incorrere in sanzioni. E’ questo lo spirito della delibera di giunta promossa dall’assessore con delega al demanio marittimo, Adriano Chiulli, che vuole rilanciare il settore turistico anche attraverso un’attenta gestione del demanio marittimo e che istituisce per la prima volta a Montesilvano Lo Sportello del Mare, cioè un ufficio dedicato alla gestione del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo che si occuperà anche di garantire a quegli operatori che si occupano di attività ad uso turistico ricreativo sull' arenile e a tutti gli utilizzatori dei servizi balneari una più completa regolamentazione, con informazioni degli atti amministrativi e con la messa a disposizione di un' adeguata modulistica. «Tutto questo», ha spiegato Chiulli, «perché amministrazione vuole garantire in maniera ancora più forte l' osservanza dei

principi di semplificazione, trasparenza e partecipazione all' attività amministrativa da parte dei cittadini sanciti nella legge 241/90. Inoltre vuole essere vicina ai balneatori che rappresentano una grande risorsa turistica ed economica della nostra città».