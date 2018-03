LANCIANO: CASAPOUND ITALIA APRE SABATO LA SEDE CITTADINA, LA SETTIMA IN ABRUZZO

POLITICA. LANCIANO. CasaPound Italia in Abruzzo arriva a quota sette. Sabato, in via Cavour 1, a Lanciano, infatti, sarà inaugurata la settima sede regionale del movimento. L'appuntamento è alle 17 con la conferenza di presentazione di CasaPound al pubblico, nel corso della quale interverrà il responsabile nazionale cultura Cpi, Adriano Scianca, e, a seguire, con una festa aperta a tutti i cittadini.

«L’inaugurazione di questa nuova sede – spiega il responsabile locale di Cpi, Nico Barone – arriva dopo una serie di iniziative che hanno visto il neo-costituito nucleo lancianese di CasaPound in prima linea al fianco della popolazione, dalla partecipazione alla protesta contro ‘Ombrina Mare 2’ alla presenza, lo scorso sabato, al corteo contro la costruzione di un eliporto nel centro della città».

«Ma per noi – prosegue Barone – una nuova sede non è un punto di arrivo, quanto piuttosto uno strumento per intensificare e ampliare l’attività sul territorio. Il nostro spazio, che sarà come sempre un avamposto di libertà aperto a tutti, sarà luogo di dibattiti su questioni locali, di solidarietà e di conferenze culturali, in linea - conclude - con l'impostazione politica di CasaPound Italia, che parte dall’impegno sul territorio per farsi scudo e spada di un popolo allo sbando».