TRENITALIA, ABRUZZO: DAL 14 APRILE NUOVI ORARI SULLA AVEZZANO - CASSINO

ABRUZZO. Offerta ferroviaria riprogrammata, da domenica 14 aprile, sulla Avezzano – Cassino. Le modifiche sono necessarie per alcuni vincoli infrastrutturali tra Capistrello e Balsorano, che impongono una riduzione di velocità dei treni.

Le variazioni riguardano gli orari di partenza e di arrivo di molti treni e la sostituzione di alcuni convogli con autobus.

I bus partiranno dai piazzali antistanti le stazioni ferroviarie, ad eccezione di Morrea (bivio stazione/Strada Provinciale), San Vincenzo Valle Rovereto (uscita della superstrada per San Vincenzo), Roccavivi (Strada Provinciale), Balsorano (bivio stazione/Strada Provinciale), Ridotti-Collepiano (Strada Provinciale), Cupone (bivio stazione) e Pescocanale (Piazza Pompeo Liberati).

Gli orari di partenza e di arrivo degli autobus potranno variare in base alle condizioni del traffico e del tempo.

La nuova offerta è stata concordata con la Regione Abruzzo, committente e finanziatrice del servizio ferroviario regionale e recepisce alcune richieste delle istituzioni locali interessate.