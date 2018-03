PESCARA/ TIROCINI FORMATIVI PER DETENUTI: PULIRANNO GIARDINI

CRONACA. PESCARA. Sei detenuti reclutati tramite tirocini formativi per lavori socialmente utili nella cura dei parchi, dei giardini e del verde comunale, con un contratto di almeno cinque mesi. E’ il progetto della Provincia di Pescara al quale il Comune ha deciso di aderire, per il terzo anno consecutivo, ma questa volta investendo fondi comunali per finanziare l’iniziativa, circa 20mila euro complessivi. Ieri è stato stipulato il Protocollo d’Intesa e già nei prossimi giorni partirà la fase operativa che avrà una duplice finalità: da un lato contribuire al reinserimento lavorativo di chi sta scontando una pena detentiva; dall’altro lato l’aiuto di tali lavoratori rappresenta un forte supporto per la stessa amministrazione comunale in un periodo di forti difficoltà sotto il profilo della forza lavoro.

