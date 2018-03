DROGA AD ORTONA E TOLLO: ARRESTI

ORTONA. I carabinieri della compagnia di Ortona hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Pescara nei confronti di un 19enne di Pescara e una ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Chieti nei confronti di un 21enne campano domiciliato a Tollo e un 20enne di Francavilla al Mare, tutti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Una quarta persona, anch’essa destinataria del provvedimento di misura cautelare agli arresti domiciliari, è attivamente ricercata poiché resasi irreperibile. Cinque le persone denunciate a piede libero per lo stesso reato. L’indagine, durata circa un anno, ha permesso di individuare un ramificato tessuto di spacciatori operanti tra Tollo, Miglianico, Francavilla al Mare e Pescara. Sequestrate pasticche di extasy e numerose dosi di hashish e marijuana.

L’attività investigativa ha permesso inoltre di individuare e denunciare in stato di libertà altre cinque persone, uno studente di 21 anni di Pescara, un 21enne, un 23enne ed un 25enne di Francavilla al Mare ed un 24enne campano domiciliato ad Ortona, responsabili, anche loro, del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni effettuate presso le loro abitazioni, in casa dello studente di Pescara, sono stati recuperati 30 grammi di marijuana e pertanto anche il giovane è stato tratto in arresto.

Nel corso delle indagini 37 persone sono state identificate e segnalate alle competenti Prefetture come assuntori di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 21enne campano è stato notificato presso il carcere di Chieti dove il giovane è ristretto per altra causa.