AIL, VENERDI’ EVENTO DI BENEFICENZA A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Il Comune di Pescara sarà testimonial dell’evento di beneficienza promosso dall’Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie per venerdì prossimo, 12 aprile, con una raccolta fondi destinata a finanziare le attività di CasAil, la struttura d’accoglienza per i pazienti del reparto di ematologia e i loro familiari situata in via Rigopiano, e che da quattro anni garantisce un ambiente confortevole e caldo a coloro che stanno attraversando un momento difficile della propria vita. L’evento si svolgerà presso l’Hotel Miramare dove ci sarà uno spettacolo di cabaret di ‘Nduccio (neo assessore a Montesilvano) e la cena offerta dalla titolare, la signora Maria Planamente che l’Ail ha voluto dedicare alla memoria di suo marito, Donato Di Febo, da tutti noto come Mario, scomparso lo scorso ottobre proprio a causa della malattia