SPACCIA ALLA FERMATA DEL BUS: ARRESTATO 18ENNE

PENNE. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno tratto in arresto Begani Ismet, 18enne cittadino kosovaro, sorpreso nei pressi della fermata degli autobus di linea per il trasporto scolastico, insieme a due minorenni trovati in possesso di due grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” consegnata loro proprio dal giovane kosovaro.

I militari, bloccato prontamente il 18enne e recuperata la sostanza appena ceduta dietro

corrispettivo di € 20 al grammo, nel corso della successiva perquisizione domiciliare hanno rinvenuto ulteriori 18 involucri di analoga sostanza stupefacente, risultata di estrema purezza all’esame con reagenti chimici.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, sarà condotto nella tarda mattinata odierna presso il Tribunale di Pescara per essere giudicato con rito direttissimo, mentre i due minorenni saranno segnalati alla Prefettura di Pescara quali assuntori di sostanze stupefacenti.