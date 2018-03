MUORE SCHIACCIATO DALLA PALA MECCANICA

CANOSA SANNITA. Questo pomeriggio, intorno alle 17, in località Moggio del comune di Canosa Sannita, B.G.G., 71enne del posto, coniugato, pensionato, mentre alla guida della propria pala meccanica tipo Caterpillar ed effettuava lavori di sistemazione del terreno di sua proprietà per cause in corso di accertamento si è ribaltato in un dirupo rimanendo schiacciato sotto il mezzo.

Sul posto intervenivano i carabinieri della Stazione di Tollo ed il personale sanitario del servizio “118” il quale ha constatato il decesso dell’uomo a causa delle gravi lesioni riportate. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ha disposto la restituzione della salma ai propri familiari.