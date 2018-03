TERREMOTO L'AQUILA: DISPOSTA DA DOMANI CHIUSURA TRATTO CORSO FEDERICO II

CRONACA. L’AQUILA. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone la chiusura del corso Federico II, dal numero civico 22 al numero civico 34, a partire da domani, martedi' 9 aprile, e fino a sabato 4 maggio. La chiusura, come si legge nel dispositivo, e' dovuta a ragioni di sicurezza, onde consentire il completamento delle opere provvisionali. L'accesso a piazza Duomo, pertanto, verra' consentito tramite l'apertura provvisoria, per il medesimo periodo, al passaggio pedonale e a quello veicolare, riservato pero' esclusivamente ai mezzi autorizzati, di via Cesare Battisti e di via Indipendenza.