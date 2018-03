SPACCIO DI DROGA, IN MANETTE UN 19ENNE

CRONACA. L’AQUILA. I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila, hanno tratto in arresto in flagranza di reato F.L. 19enne aquilano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato trovato in possesso di svariati involucri di marijuana, debitamente confezionata e pronta allo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente insieme ad un tritaerba ed a materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.