'PER FAVORE TOGLIETEVI LE SCARPE', L'ESORDIO TEATRALE DI CAVUOTO

SPETTACOLO. ATESSA. Una prima assoluta il 16 e 17 Aprile al Teatro “Antonio Di Jorio” di Atessa: “Per favore toglietevi le scarpe” è l’esordio teatrale di Francesco Cavuoto. Scritto con Adelchi Battista e messo in scena da Franco Mannella, il monologo di Cavuoto è un grande affresco sulle paure umane più ridicole, dal rapporto tra i sessi all’amore per il proprio lavoro, con una galleria di personaggi appartenenti a quel canone appenninico – adriatico che è un po’ la colonna vertebrale d’Italia. Il maresciallo dei carabinieri, il parroco traffichino, la suocera emozionata il giorno del matrimonio e via così, a giocare sulle piccolezze del costume italiano che tanto facilmente ricadono anche nella politica. 06/04/2011 9.23