CRONACA. LANCIANO. Per martedì' 9 aprile gli studenti di Lanciano hanno organizzato una manifestazione cittadina contro Ombrina Mare e la deriva petrolifera in Abruzzo: il corteo parte alle ore 9 da piazza Achille Cuonzo (zona stadio) per arrivare verso le 11 a piazza Plebiscito dove ci sara' musica e dibattito.