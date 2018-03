ELEZIONI, AL VIA LA MARCIA PER LE AMMINISTRATIVE

CHIETI. Con decreto del Prefetto della provincia di Chieti sono stati convocati per i giorni di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013 i comizi per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni di Fallo, Frisa, Pennadomo, Pizzoferrato, Torino Di Sangro, Villa Santa Maria. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà nei giorni di domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013. Le operazione di voto avranno luogo, sia in occasione del primo turno di votazione, sia nel caso di turno di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.