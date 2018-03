TERAMO. UN POMERIGGIO DI RIFLESSIONE SULLA TUTELA DELL’ACQUA

TERAMO. Si è svolto ieri, presso il Centro socio-religioso della Parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata a Colleparco di Teramo, un partecipato incontro pubblico dal titolo “Noi, l’acqua, la vita”. L'iniziativa, organizzata dal WWF Teramo e dall'Associazione Laus Perennis, si è aperta con l’inaugurazione della Mostra fotografica “Acqua, fonte di vita” con foto dei maggiori fotografi internazionali sul tema dell'acqua. Alle 17 ha preso il via la tavola rotonda con Pierlisa Di Felice, Direttore dell’Oasi WWF Riserva regionale Sorgenti del Pescara, che ha evidenziato l'importanza della tutela del bene "acqua", e Renato Di Nicola, della Campagna “Acqua Bene Comune”, che ha ricordato l'impegno del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua negli ultimi anni in Abruzzo e in Italia. La Mostra fotografica “Acqua, fonte di vita” potrà essere visitata nei locali del Centro socio-religioso della Parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata dal 5 al 14 aprile, tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19.