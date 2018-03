TROVATA MORTA IN CASA A PESCARA DONNA DI 65 ANNI

PESCARA. Una donna di 65 anni e' stata trovata morta questa mattina in un appartamento di via Polacchi, a Pescara. Il cadavere e' stato individuato in bagno dei vigili del fuoco, allertati da una nipote della donna, preoccupata per il fatto che non rispondesse al telefono. Quando sono entrati in casa i pompieri hanno scoperto che la donna era morta, in bagno. Il decesso e' avvenuto per cause naturali. Negli stessi istanti in camera e' stato trovato un neonato, un bimbo di tre mesi sistemato nella culletta, che dormiva tranquillamente. La donna, con ogni probabilita', lo accudiva. Sul posto anche polizia e 118.