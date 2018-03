ABRUZZO, ANAS: DA LUNEDÌ 8 APRILE CHIUSO AL TRAFFICO IL PONTE VEZZOLA

TERAMO. L’Anas comunica che dalle ore 8.30 di lunedì 8 aprile, fino a venerdì 31 maggio, sarà nuovamente chiuso al traffico il ponte Vezzola, tra il km 32,780 e il km 32,900 della strada statale 81 "Piceno Aprutina", nel Comune di Teramo.

Il provvedimento si rende necessario per consentire la prosecuzione dei lavori sull'impalcato del ponte, finalizzati all’allargamento della carreggiata.

I lavori sul ponte Vezzola rientrano nell’ambito degli interventi per l’ammodernamento della strada statale 81, tronco Villa Lempa (confine provinciale di Teramo) - Variante SS80 (Contrada la Cona).

Nel periodo di chiusura del tratto stradale, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale in “Contrada Scapriano”, con indicazioni in loco.