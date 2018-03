CUGNOLI, TAVOLA ROTONDA SULLA RICOSTRUZIONE POST - SISMA

TERREMOTO. CUGNOLI. Il Comune di Cugnoli - in occasione del secondo anniversario dagli eventi sismici che, lo scorso 2009, hanno duramente colpito il Comune de L’Aquila e i paesi del cratere – ha organizzato una tavola rotonda sulla Ricostruzione Post – Sisma. «Un’importante occasione per fare il punto della situazione, dopo 24 mesi dal tragico avvenimento, con diversi esperti in materia – spiega il sindaco Lanfranco Chiola – promotore dell’iniziativa rivolta all’intera cittadinanza. Illustreremo tutte le attività progettate e messe in campo finalizzate alla ripianificazione del territorio comunale, delineando le linee di indirizzo strategico volte ad assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e a garantire un’armonica ricostruzione del tessuto urbano abitativo e produttivo. Ricorderemo insieme le vittime del terremoto e, grazie alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale de L’Aquila, raccoglieremo l’esperienza diretta vissuta dalla popolazione aquilana». All’incontro prenderanno parte numerose autorità: il prefetto di Pescara D’Antuono, il presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Pagano, il presidente della Provincia di Pescara Testa e il Presidente del Consiglio Comunale di L’Aquila Benedetti. L’appuntamento è per giovedì 7 aprile 2011, alle ore 18.00 presso la Discoteca K2 a Cugnoli. 06/04/2011 9.22