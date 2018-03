TERAMO, PUBBLICATO BANDO ZTL

CRONACA. TERAMO. Sul sito internet del Comune di Teramo è in pubblicazione il Bando relativo alla fornitura, l’installazione e la manutenzione di un sistema elettronico di controllo dei transiti nella zona a traffico limitato ( Z.T.L.) della Città di Teramo.L’appalto consiste nella realizzazione dei varchi elettronici mediante la posa in opera di un sistema elettronico di controllo degli accessi per cinque anni.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta dei criteri del Capitolato Prestazionale pubblicato sullo stesso sito internet. Il prezzo a base d’asta è fissato in € 181.300,00 IVA esclusa, comprendente la progettazione, la fornitura, l’installazione e la manutenzione, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, stimati in € 3.500,00, non soggetti a ribasso .

Il termine di ricezione delle offerte scade il 23 Maggio 2013. E’ prevista la facoltà di presentare offerta in Associazione Temporanea di Impresa.