ALLA CLINICA PEDIATRICA DI CHIETI L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA IN OSPEDALE

SALUTE. CHIETI. Giovedì 4 aprile 2013 alle ore 12 presso la Clinica Pediatrica di Chieti sarà inaugurata la Nuova Scuola in Ospedale, diretta dalla preside, Paola Di Renzo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo n° 3 di Chieti. La Scuola in Ospedale è stata ristrutturata grazie a una raccolta di fondi organizzata dalla Federazione Italiana Scuole Materne; infatti, la FISM di Chieti-Pescara ogni anno propone, alle scuole federate, progetti comuni e in rete volti a sensibilizzare e a sostenere cause a favore di bambini che vivono situazioni di forte disagio. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti all'Infanzia, il 20 novembre di ogni anno, le scuole sensibilizzano bambini e famiglie a rendersi utili e disponibili a sostenere enti, associazioni, ospedali che si occupano della cura e della salvaguardia dei diritti dei bambini. Quest'anno l'idea comune è stata di sostenere una struttura locale e di unire il diritto alla salute e il diritto all'istruzione; il pensiero è stato quindi rivolto alla Clinica Pediatrica dell'Ospedale di Chieti e all'acquisto di parte dell'arredo della “Scuola in Ospedale”.