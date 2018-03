CONTROLLO E SOCCORSO DEI MIGRANTI, PATTUGLIATORI FANNO SCALO A VASTO

VASTO. Faranno scalo tecnico il 4 aprile al Porto di Vasto, l'arrivo è previsto intorno alle ore 13:00, i primi 2 pattugliatori di 35 metri che raggiungeranno la Tunisia nei prossimi giorni.

L'attività rientra nel più ampio programma di cooperazione tra Libia, Tunisia e Polizia di Stato per la fornitura di mezzi e formazione in relazione alle attività di controllo e soccorso dei migranti e da contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono la tratta di esseri umani. L'equipaggio misto dei due pattugliatori è composto da polizia italiana e guardia nazionale tunisina e vede la presenza, in qualità di Direttore del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato, Ugo Terracciano ex commissario di polizia a Vasto e del Comandante del Settore Nautico Guardia Nazionale Tunisina, Colonnello Issam.