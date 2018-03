SENATO: BLUNDO (M5S): «UNA SEDUTA A L’AQUILA»

POLITICA. L’AQUILA. Un minuto di silenzio e' stato osservato in Senato per ricordare le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 all'Aquila. A chiedere di commemorare le vittime e' stata la senatrice del Pd Stefania Pezzopane. In seguito e' intervenuta anche Rosetta Enza Blundo del Movimento Cinque Stelle che ha proposto, «che si faccia una seduta del Senato all'Aquila. Per dare un segnale forte di presenza, di condivisione, di comprensione».