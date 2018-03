INCIDENTE MORTALE A CEPAGATTI, DENUNCIATA AUTOMOBILISTA

PESCARA. Dovra' rispondere di omicidio colposo la 26enne di Milano che sabato scorso ha travolto e ucciso un ciclista nel territorio di Cepagatti.

La giovane automobilista, denunciata dai carabinieri al termine di tutti gli accertamenti, viaggiava su una Panda che in via Negri, all'altezza della rotatoria che da Villareia conduce a Rosciano, ha investito Filippo Marcolongo, 50 anni, di Rosciano, mentre pedalava sulla bici. L'uomo si spostava in direzione di Rosciano, la 26enne in direzione opposta. Lo scontro sarebbe stato causato da una distrazione. Marcolongo e' morto sul colpo.