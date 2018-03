FURTO IN VILLA IMPRENDITORE CAUCCI, RUBATI ROLEX E BMW 525

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA. Un Rolex Daytona del valore di diverse migliaia di euro, mille euro circa in contanti ed una Bmw Serie 525.

E' il bottino che i ladri si sono portati via dall'abitazione di Cristiano Caucci, figlio del noto imprenditore del tessile Ugo. La villa a Sant'Egidio alla Vibrata e' stata svaligiata nella notte e la famiglia non si è accorta di nulla. Nessun rumore sospetto li ha svegliati. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto i ladri sarebbero riusciti ad entrare all’interno della villa da una finestra lasciata semiaperta probabilmente per consentire al cane di entrare ed uscire dall’abitazione. Al loro risveglio, i Caucci hanno fatto la sgradita scoperta e hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione locale.