SAGA, AEREO PESCARA –MOSTAR PER TERZO ANNO CONSECUTIVO

AEROPORTO, PESCARA. Sarà attivato oggi, giovedì 28 marzo, il collegamento Pescara - Mostar, con frequenza bisettimanale (giovedì e domenica). La rotta, inserita per il terzo anno consecutivo nel programma voli della Saga, è frutto di un protocollo siglato dal Comune di Mostar, dalla Regione Erzegovina e dalla Saga. Il volo, operato in sinergia con il tour operator italiano Gtours, si propone con 40 rotazioni regolari fino a settembre, in virtù delle crescenti richieste e sarà servito dalla compagnia svizzera Darwin Airlines, con un vettore Saab 2000 da 50 posti.

«Uno dei principali obiettivi – ha spiegato il presidente Laureti - è l’attivazione di collegamenti e l’aumento delle possibilità per gli abruzzesi (e non solo) di visitare, di lavorare e di operare in aree e paesi di interesse religioso, turistico e commerciale». Sul fronte religioso, Medjugorje, a 27 km da Mostar, è diventato uno dei più famosi e visitati luoghi di pellegrinaggio del mondo cattolico, in seguito al miracolo mariano, avvenuto il 24 giugno del 1981. Sul versante turistico, la città di Mostar, con la sua sofferta storia, è ubicata nella valle del fiume Neretva, adagiata fra le alte montagne della Erzegovina, di cui questo centro rappresenta la capitale virtuale. Il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità Unesco.