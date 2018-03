L'AQUILA. PIAZZALE PAOLI: LA GIUNTA DECIDE CONCORSO DI IDEE

L’AQUILA. La Giunta Comunale ha deciso la pubblicazione di un bando di concorso di idee per la progettazione del “Parco della Memoria”, da dedicare alle vittime del sisma e che sorgerà nell’area di Piazzale Paoli. Nel bando, oltre agli altri elementi architettonici sarà prevista anche la progettazione di una fontana monumentale, come deciso due anni fa con i parenti delle vittime. I progetti verranno valutati da una commissione tra i cui componenti sarà prevista anche la partecipazione di un rappresentante dei parenti delle vittime e di un rappresentante dell’Università.

«L’erogazione dell’acqua della fontana – ha dichiarato il Sindaco Massimo Cialente - verrà sospesa ad ogni metà del mese di dicembre, in coincidenza dell’anniversario dell’inizio dello sciame sismico e riattivata il 6 Aprile di ogni anno. Sarà l’acqua, simbolo della vita che rinasce».