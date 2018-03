MERCATO COPERTO, DOPO PASQUA INIZIANO I LAVORI

PESCARA. Conto alla rovescia per la riqualificazione del mercato comunale coperto di via dei Bastioni, a Porta Nuova. Subito dopo Pasqua verrà aperto il cantiere per l’inizio dei lavori di risanamento, recupero e igienizzazione della struttura. L’importo delle opere ammonta a 150mila euro, somme frutto dell’accordo di programma inerente la realizzazione delle Torri Camuzzi, e che, inizialmente destinate alla realizzazione di parcheggi a ridosso della banchina fluviale, opere neanche autorizzate dalla Sovrintendenza e dal Demanio, sono poi state dirottate su altri obiettivi. «I lavori potrebbero concludersi già prima dell’estate dando alla città una struttura completamente rinnovata», ha spiegato l’assessore al Commercio del Comune di Pescara Gianni Santilli.