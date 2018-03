RIFIUTI, ESTINTA CAUSA DECO CONTRO COMUNI CIRSU

CRONACA. ABRUZZO. Soddisfazione del sindaco Francesco Mastromauro per l'estinzione della causa intentata dalla Deco SpA contro Sogesa, Cirsu e i sei Comuni consorziati, cinque dei quali – Giulianova come capofila, Bellante, Mosciano S. Angelo, Morro d'Oro e Notaresco – difesi in giudizio dall'avvocato Michele Del Vecchio, responsabile dell'Avvocatura Civica del Comune di Giulianova. «La Deco di Pescara – spiega il sindaco Mastromauro – ci aveva citati in giudizio con lo scopo di ottenere 2.354.467,52 euro che secondo loro avremmo dovuto pagare quali garanti di Cirsu per i mancati pagamenti che doveva Sogesa alla Deco. E ciò pur a fronte del fatto che i Comuni hanno sempre rispettato i loro impegni. Ma la Deco non riceverà un euro, perché la causa si è estinta. Non solo: la Deco è stata anche condannata alle spese di giudizio. Per cui i Comuni sono stati sollevati da ogni obbligo di pagamento, e così pure il Cirsu. Per noi, che siamo stati capofila in questa causa, rappresentando anche, attraverso la nostra Avvocatura civica, Bellante, Mosciano, Morro d'Oro e Notaresco, è indubbiamente motivo di soddisfazione, tenuto conto della situazione finanziaria degli Enti locali».