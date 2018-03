PARCHEGGI PER DIVERSAMENTI ABILI, ALTRI 4 POSTI VICINO AL COMUNE DI PESCARA

CRONACA. PESCARA. Salgono a nove gli stalli di sosta riservati ai cittadini diversamente abili tutt’attorno alle sedi istituzionali di Comune, Provincia e Agenzia delle Entrate. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, come deciso nel corso di un incontro che ha visto anche la presenza del presidente del Consiglio comunale Roberto De Camillis, ha avviato l’attuazione dell’ordinanza tesa all’individuazione e realizzazione di 4 nuovi posti in aggiunta ai 5 già esistenti attraverso la nuova segnaletica, opera che peraltro è stata preceduta da un intervento sugli stessi marciapiedi teso all’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di nuovi scivoli. Il primo stallo già realizzato è quello previsto sul lato sud di piazza Italia, dinanzi agli Uffici del Protocollo comunale; «nei prossimi giorni andremo a realizzare gli altri previsti dinanzi alla sede della Provincia e in via Calabria», ha detto l’assessore alle Politiche sociali Guido Cerolini ufficializzando l’iniziativa.