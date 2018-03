INCIDENTI STRADALI: CADE DALLO SCOOTER A PESCARA, E' GRAVE

CRONACA. PESCARA. A seguito di un incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica in via Colle di Mezzo, a Pescara, un 22enne del capoluogo adriatico e' rimasto gravemente ferito ed e' ricoverato in prognosi riservata in ospedale, a Pescara. F.F. viaggiava su un scooterone Beverly, e' finito a terra non si sa come ne' perche', ed e' stato ritrovato senza sensi. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale.