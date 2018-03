MONTESILVANO, DONNA MORSA AL VISO DA CANE

CRONACA. FRANCAVILLA AL MARE. Una donna di 31 anni di Francavilla al Mare e' rimasta ferita ieri pomeriggio dopo essere stata morsa da un cane di grossa taglia con cui stava giocando, di proprieta' di un conoscente. L'episodio si e' verificato a Montesilvano e la donna e' finita in ospedale a Pescara, nel reparto di Otorino, dove e' ricoverata. Ha riportato ferite al volto e la frattura delle ossa nasali. La prognosi e' di venti giorni. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. Il padrone dell’animale rischia una denuncia mentre l’animale sarà tenuto in osservazione per 10 giorni presso il canile sanitario.