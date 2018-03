OSPEDALE DI CHIETI, DA DOMANI LA ASL RINNOVA QUATTRO SALE OPERATORIE

CHIETI. Le sale operatorie del Blocco chirurgico dell’Ospedale di Chieti saranno interessate nei prossimi giorni da una serie di lavori che porteranno a una provvisoria riorganizzazione delle attività chirurgiche. Saranno comunque garantiti gli interventi in emergenza-urgenza, mentre subiranno una riduzione le attività programmate.

I lavori riguarderanno, in particolare, quattro sale operatorie al IX livello del “SS. Annunziata”: saranno sostituite due lampade scialitiche ed eseguiti interventi di informatizzazione e di ordinaria manutenzione.

Due sale resteranno chiuse dal pomeriggio di domani, martedì 26 marzo, fino a venerdì 29 marzo; altre due fino a domenica 7 aprile. In tale periodo le attività chirurgiche, cardiochirurgiche, ostetriche e di oculistica-oftalmologia saranno garantite nelle altre cinque sale operatorie disponibili.