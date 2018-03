30 GRAMMI DI COCAINA IN CASA, UN ARRESTO

CRONACA. ROSETO DEGLI ABRUZZI. E’ stato un fine settimana movimentato quello appena trascorso.

I Carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi, agli ordini del luogotenente Enzo Procida, hanno arresto due persone, una per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e l’altra per oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella mattinata di sabato, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione di Ervis Shite, albanese 30enne, residente a Roseto, i militari hanno trovato trenta grammi di cocaina ed un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro. All’interno dell’appartamento era presente una connazionale di Shite, risultata sprovvista del permesso di soggiorno. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Teramo in attesa dell’udienza di convalida, mentre l’extracomunitaria irregolare è stata accompagnata alla Questura di Teramo per l’espulsione dal territorio nazionale.