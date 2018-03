PESCARA. UFFICIO PATENTI SPECIALI SI SPOSTA IN VIA TIRINO

CRONACA. PESCARA. L’Ufficio Patenti Speciali della Asl e le strutture dell’Avis si trasferiscono ufficialmente entro pochi giorni nel locale di proprietà del Comune situato in via Tirino, all’incrocio con via Plauto, struttura frutto di un accordo di programma tra il Comune e la Adrom Costruzioni per la realizzazione del cosiddetto complesso ‘Pescara City’. L’amministrazione comunale ha formalmente sottoscritto il contratto di affitto oneroso con il Direttore generale della Asl Claudio D’Amario che, a partire dal prossimo primo aprile, prenderà formalmente in consegna gli spazi per poi allestire ambulatori e uffici e procedere con la loro apertura al pubblico, dotando la zona di Porta Nuova di un punto sanitario di estrema rilevanza. La Asl verserà al Comune di Pescara un affitto annuale pari a 20mila 520 euro, e il contratto avrà la durata di quattro anni rinnovabili. Lo ha detto l’assessore al Patrimonio Eugenio Seccia ufficializzando la sottoscrizione ufficiale del contratto.