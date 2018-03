PREGIUDICATO ARRESTATO DAI CARABINIERI. DOVRA’ SCONTARE OLTRE 4 ANNI DI CARCERE

LANCIANO. E’ stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri di Lanciano D. R. S., un pregiudicato di 34 anni del posto, che dovrà scontare la pena definitiva a 4 anni, 10 mesi e 25 giorni di reclusione per un cumulo di pene relative ai reati di tentata estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali, danneggiamento ed ingiuria. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lanciano, e i colleghi della locale Stazione, lo cercavano da 5 mesi, da quando la Corte d’Appello della Procura dell’Aquila aveva emesso il provvedimento di esecuzione di pena nei suoi confronti. Ieri pomeriggio l’uomo è stato rintracciato in una abitazione di Lanciano dove, grazie alla collaborazione di terze persone, era riuscito a sottrarsi all’esecuzione del provvedimento a suo carico. I reati a lui contestati si riferiscono ad alcuni episodi avvenuti nel 2010. In particolare, a Maggio del 2010, l’uomo danneggiò il locale di un commerciante di Lanciano al quale aveva tentato di estorcere del denaro senza riuscirvi. La vittima fu anche minacciata. Dopo l’arresto il 34enne è stato associato al carcere di Lanciano.