RUBA UN PAIO DI SCARPE A MEGALO’: STUDENTESSA DI 16 ANNI DENUNCIATA PER FURTO

CHIETI. Un’altra minorenne è stata denunciata a piede libero dai Carabinieri per aver rubato un capo di abbigliamento all’interno di un negozio del centro commerciale Megalò. Dopo la denuncia per furto aggravato scattata nei confronti di una 15enne che aveva rubato una maglia del valore di 40 euro, a cadere in tentazione, questa volta, è stata una studentessa di 16 anni che ha tentato di impossessarsi di un paio di scarpe. La ragazza è stata bloccata dal personale addetto alla vigilanza e poi consegnata ad una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Chieti intervenuta successivamente. Le scarpe, del valore di 80 euro erano state nascoste, prive della placca antitaccheggio, all’interno di una sacca che la giovane aveva al seguito. Accompagnata in caserma anche nei suoi confronti è scattata una denuncia per furto aggravato. Subito dopo la minorenne è stata riaffidata ai genitori.