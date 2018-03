SUL BUS SENZA BIGLIETTO: ROM DENUNCIATI DAI CARABINIERI

CHIETI. Quattro rom, ieri mattina, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Chieti Principale dopo essersi rifiutati di fornire le proprie generalità e aver opposto resistenza ad un agente accertatore della azienda di trasporto pubblico “La Panoramica”. I quattro, un 22enne, due 21enni, ed un 17enne, tutti con precedenti di polizia, sorpresi da un “controllore” a bordo del pullman senza il regolare titolo di viaggio, hanno dapprima opposto resistenza non fornendo le proprie generalità e successivamente gli hanno impedito di redigere il verbale di contestazione per l’illecito amministrativo. Il controllore ha però chiamato con il cellulare il 112 e alla fermata successiva i quattro rom hanno trovato ad attenderli i carabinieri che, dopo averli condotti in caserma, li hanno denunciati in stato di libertà.