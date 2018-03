AUTO D’EPOCA IN MOSTRA ALL’AEROPORTO D’ABRUZZO

PESCARA. Una due giorni dedicata alle auto d’epoca appartenenti alle pellicole più cult della storia cinematografica è in programma sabato 23 e domenica 24 marzo nell’aerostazione dell’aeroporto d’Abruzzo.

Oltre 30 i club aderenti alla manifestazione. Un evento in onore di Juan Manuel Fangio, cinque volte campione del mondo di Formula 1: nel 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957. Si tratta di un contenitore di vetture storiche in esposizione, con set fotografico dedicato alla moda made in Abruzzo, degustazioni tipiche del territorio e coro folcloristico in occasione delle feste pasquali.

La kermesse sarà aperta al pubblico a partire dalle 11 di sabato 23 fino alle 20 di domenica 24 marzo. In esposizione, alcuni modelli tra i più quotati in Italia. Il tutto corredato dalla mostra pittorica “La velocità su tela” di Walter Corsini, con il debutto di Donatello Di Sante, artista emergente pescarese.

L’esposizione prosegue domenica 24 dalle 10. Dalle 14 alle 16 è in programma un buffet di piatti tipici della gastronomia abruzzese e, a seguire, dalle 16.30 canti d’autore a cura del coro folcloristico “Madonna del Carmelo”, diretto da Francesco Onesti. Chiude il programma alle 18 un ciak fotografico allestito in un set cinematografico di contorno alle auto.