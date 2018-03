FERMATI DAI CARABINIERI CON UN CICLOMOTORE RUBATO. RUMENI DENUNCIATI PER RICETTAZIONE.

MOZZAGROGNA. Due rumeni sono stati denunciati in stato di libertà, con l’accusa di ricettazione, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lanciano. I militari, ieri pomeriggio, stavano svolgendo un posto di controllo alla circolazione stradale nel comune di Mozzagrogna (CH) quando hanno intimato l’alt ai giovani che sopraggiungevano a bordo di un ciclomotore “TYPHOON. I due, un 15enne ed un 21enne, entrambi residenti a Lanciano, sono apparsi visibilmente preoccupati a tal punto da insospettire i carabinieri che, dopo aver fatto accertamenti sulla provenienza del ciclomotore, hanno scoperto che era stato rubato lo scorso 5 Marzo ad una studentessa di Pescara. Per i due rumeni è scattata quindi una denuncia per ricettazione mentre il motorino è stato sequestrato e affidato, in custodia giudiziale, ad una ditta autorizzata del posto.