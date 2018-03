SOCIALE: 700 MILA EURO PER GLI ASILI NIDO DELL'AQUILA

L’AQUILA. Con Delibera del 4 febbraio la Giunta Regionale ha approvato il programma di indirizzo dei FAS con riferimento ai servizi di cura per l'infanzia. Con tale provvedimento, si stabilisce, tra l'altro, che 700.000 euro quota parte delle predette risorse PAR FAS, siano destinate a favore del Comune dell'Aquila con un intervento mirato, stante la perdurante situazione di criticità e urgenza, determinata dal sisma del 6 aprile 2009, con riferimento al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia. Per l'anno 2013 saranno messi a disposizione del territorio abruzzese a breve i rimanenti 2.3 milioni di euro previsti dal Piano.