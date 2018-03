BANCHE: MARIO FALCONIO NUOVO PRESIDENTE CARICHIETI

CHIETI. Mario Falconio, 78 anni, e' il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Chieti. La nomina ufficiale e' arrivata a margine dell'assemblea del Cda che ha scelto all'unanimita' il nuovo presidente chiamato a raccogliere l'eredita' di Tito Codagnone, presidente uscente dimissionario per motivi di salute. Falconio ha collaborato nel 1992 con l'allora ex presidente Dante Di Marzio per la riuscita del progetto di trasformazione dell'ex Cassa di Risparmio in Spa con Carialo spa di Milano. Dal 1976 al 1987, e' stato sindaco revisore dei conti della Carichieti mentre nel 1983 e' stato eletto socio vitalizio della banca per cui ha anche ricoperto il ruolo di consigliere d'amministrazione nel triennio 1987-1990 ed in quello successivo. Nel 2010 e' stato rieletto dal comitato di indirizzo della Fondazione Carichieti presidente del collegio sindacale della Fondazione della banca per il triennio 2010-2013. Il 30 aprile 2012, infine, il cda della Carichieti spa ha nominato Falconio componente del comitato esecutivo della banca.