E' MORTO DON FABRIZI, EX DIRETTORE ISTITUTO SALESIANO L'AQUILA

L’AQUILA. Si e' spento questa mattina presso la clinica Villa Conti di Porto Civitanova don Ferdinando Fabrizi, che il prossimo 6 aprile avrebbe compiuto 93 anni. Arrivato all'Aquila nel 1951 per restarvi "poco tempo", il religioso si e' trattenuto in citta' per 20 anni e prima e' stato direttore dell'Oratorio e quindi anche direttore dell'Istituto Salesiano.

Uomo di cultura e gran fede, amava lo sport ed il calcio in particolare e in quegli anni grazie a Don Fabrizi l'Oratoriana ha rappresentato una delle piu' alte espressioni del calcio aquilano, seconda squadra della citta'. Don Fabrizi era tornato l'ultima volta a L'Aquila il 9 luglio del 2011 per incontrare gli ex sportivi salesiani e gli ex allievi dell'Oratorio salesiano Don Bosco, punto di riferimento della gioventu' aquilana, per incontrare i "suoi" ragazzi, per parlare con loro ma e' stata anche con l'occasione per festeggiare i suoi 60 anni di sacerdozio ed i suoi 90 anni di eta'.

Lascia indelebili ricordi ai tanti giovani che ebbero la fortuna di conoscerlo, amarlo ed apprezzarlo. La cerimonia funebre di Don Fabrizi si terra' domani alle ore 15,30 a Terni, mentre i confratelli Salesiani dell'Aquila celebreranno una messa di suffragio nei prossimi giorni e ne daranno comunicazione agli Ex Allievi e alla citta'.