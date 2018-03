PREGIUDICATO CON OBBLIGO DI DIMORA SORPRESO UBRIACO ALLA GUIDA DELL’AUTO. DENUNCIATO.

CHIETI. Un pregiudicato di 58 anni di Chieti, la scorsa notte, è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile mentre era alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza. I militari stavano svolgendo un posto di controllo alla circolazione stradale nel comune di Sambuceto (CH) quando hanno intimato l’alt alla Fiat Punto condotta dall’uomo. Il 58enne è apparso da subito in evidente stato di ebbrezza e alla richiesta dei militari di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, mediante l’utilizzo dell’etilometro, si è rifiutato opponendo resistenza. Accompagnato in caserma l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ubriachezza e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Da ulteriori verifiche, effettuate presso la Banca Dati delle forze di Polizia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno poi scoperto che il 58enne, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, risultava sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali di Pescara, con obbligo di rimanere nella propria abitazione dalle ore 21:30 alle ore 06:00. Per tali ragioni l’uomo è stato anche segnalato, all’Autorità Giudiziaria, per inosservanza delle prescrizioni imposte nell’affidamento in prova ai servizi sociali. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a sequestro.