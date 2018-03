ABRUZZO/EVADE DAI DOMICILIARI, PRESO SULL’AUTOBUS

CRONACA, CATIGNANO. I Carabinieri della Stazione di Catignano hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione Luca Maiorano, 31enne pregiudicato. Il giovane, sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica dell’hinterland pescarese ha approfittato della mancanza di vigilanza notturna della struttura ed è scappato. Il giovane è stato trovato un’ora dopo sul pullman del servizio di trasporto pubblico locale per il collegamento tra i Comuni di Catignano e Cepagatti. Assolte le formalità di legge, è stato ristretto presso le camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi