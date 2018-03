COMUNE PESCARA, TAVOLO DI CONFRONTO CON ORDINE COMMERCIALISTI

CRONACA. PESCARA. Apertura di un Tavolo di confronto e di concertazione permanente tra Comune di Pescara e l’Ordine dei Commercialisti «per garantire la piena e massima collaborazione in favore dell’utenza e soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti che ci vedranno congiuntamente impegnati sul fronte tributario, a partire dall’introduzione della Tares che, da luglio, sostituirà la Tarsu, e l’Imu, per la quale dovremo attendere le disposizioni del nuovo Governo».

Lo ha annunciato il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia in riferimento all’incontro avuto in Comune con il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, presieduto da Domenico Di Michele, accompagnato dal vicepresidente Fabrizio Mosca e dal Tesoriere Marco Di Giulio, dal Segretario Maria Chiara Rapino e dai consiglieri Carlo Gabriele, Pierpaolo Gigante e Maurizio Tambascia. Presenti, per l’amministrazione comunale, anche gli assessori alle Finanze e ai Tributi Massimo Filippello, e al Commercio Gianni Santilli, il Presidente della Commissione Finanze del Comune di Pescara Renato Ranieri, il Direttore generale Stefano Ilari e il Dirigente del Settore Tributi Marco Scorrano.