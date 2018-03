TRASPORTO PUBBLICO: SCIOPERO REVOCATO PER IL 22 MARZO

ABRUZZO. Le Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl trasporti, alla luce degli impegni formali assunti dal Presidente della Giunta regionale Gianni Chiodi in occasione dell’incontro con le parti sociali tenutosi lunedì scorso a L’Aquila, hanno revocato sia lo sciopero regionale di 24 ore in programma venerdì 22 marzo 2013 che l’astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie per i giorni 18,19,20,21 e 22 marzo 2013.

«La Regione», dicono i sindacati, «si è infatti impegnata a portare a compimento il progetto di fusione delle tre aziende pubbliche di trasporto entro la fine della corrente legislatura, attraverso due diversi step temporali che, secondo lo stesso Presidente della Giunta Regionale, si concretizzeranno entrambi entro l’anno. Primo step - Fusione per incorporazione Arpa/Gtm ~ Secondo step – aggregazione Sangritana»