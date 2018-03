RUBANO AD ANZIANI DOPO IL PRELIEVO DELLA PENSIONE.

TERAMO. Aspettavano le persone che giornalmente si recavano per ritirare la loro pensione negli Uffici Postali di Giulianova per poi seguirli e, una volta saliti sull’autovettura, le distraevano ed uno dei malviventi rubava la borsa.

Al termine di complesse indagini effettuate dalla Polizia Stradale di Teramo, anche con il contributo delle vittime e di testimoni e con il supporto di attività tecnica della Polizia Scientifica della Questura di Teramo, sono stati identificati gli autori, due fratelli Mario e Francesco Egidio, entrambi con precedenti specifici, rispettivamente di anni 22 e 24 di origine napoletana, all’epoca dei fatti dimoranti sulla costa teramana presso parenti.

Per la gravità dei fatti, il Gip del Tribunale di Teramo aveva emesso ordinanza di custodia cautelare a loro carico.

I soggetti, nel frattempo ritrasferiti a Napoli e resisi irreperibili, su segnalazione di personale della Polizia Stradale di Teramo, nella decorsa giornata sono stati rintracciati ed arrestati a Napoli.