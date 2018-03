GUARDIA DI FINANZA, AVVICENDAMENTO ALLA SCUOLA ISPETTORI DELL'AQUILA

CRONACA. L’AQUILA. Si è tenuto ieri, alla presenza del Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza - Vito Bardi, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Dopo circa 30 mesi, il generale Carmine Lopez lascia la Scuola per assumere la carica di Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza. Al Generale Lopez subentra il generale Michele Carbone. L'alto ufficiale, dopo aver frequentato l'Accademia del Corpo, nel corso della sua carriera, ha rivestito diversi incarichi operativi presso la Compagnia di Gallarate, la Compagnia Aeroporti di Fiumicino ed il Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Milano. E' stato Comandante del Gruppo Investigazioni sulla Criminalita' Organizzata di Palermo e Comandante Provinciale di Milano. In carriera ha anche ricoperto l'incarico di Capo Ufficio del Comandante in Seconda e del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Promosso Generale di Brigata il primo gennaio 2010, proviene dal Comando Generale dove e' stato Capo del II Reparto Analisi e Relazioni Internazionali. E' in possesso della Laurea in Giurisprudenza, della Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza economico - finanziaria e in Scienze politiche, nonche' del Master di secondo livello in Diritto Tributario dell'impresa, conseguito presso l'Universita' Bocconi di Milano E' autore di pubblicazioni in materia di "normative antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.