LAVORO: SIXTY; ACCORDO PER CIGS MA SERVE VIA LIBERA CICAS

CHIETI. E' stato sottoscritto presso la Provincia di Chieti l'accordo per il ricorso alla cassa integrazione in deroga nei confronti di 355 dipendenti dello stabilimento di Chieti Scalo della Sixty spa. Il periodo di cassa integrazione avrà decorrenza dal 19 marzo al 25 maggio 2013. L'accordo è stato siglato da azienda, Confindustria, Direzione provinciale del Lavoro, organizzazioni sindacali e dalla Provincia. Lo rendono noto a margine dell'incontro il presidente della Provincia di Chieti Enrico Di Giuseppantonio e l'assessore provinciale al Lavoro Daniele D'Amario.

«L'accordo - si legge in una nota - è subordinato alla decisione del Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore della Regione Abruzzo, già convocato per il 19 marzo per la trattazione delle questioni connesse alle autorizzazioni degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013».