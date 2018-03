PESCARA. VIA RAFFAELLO: APRE NUOVO PARCHEGGIO E STOP INVERSIONE DI MARCIA

CRONACA. PESCARA. Aperto ieri mattina il nuovo parcheggio da 89 posti in via Raffaello, è stata invece sospesa la rivoluzione dei sensi di marcia tra via Raffaello, via Botticelli e via Beato Angelico. «Ho assunto tale decisione con l’Ufficio Mobilità», ha spiegato l’assessore Berardino Fiorilli, «dopo che la sperimentazione odierna ha fatto emergere criticità nel traffico residenziale, determinate dalla mancata realizzazione della rotatoria in viale Bovio, all’altezza di via Delfino Spiga, opera già in gara d’appalto e che potrà essere costruita entro 60 giorni. A questo punto ho ritenuto opportuno chiedere ai tecnici il ripristino dei vecchi sensi di marcia in attesa della realizzazione del rondò, che avrebbe dovuto marciare in parallelo con l’installazione della nuova segnaletica; una volta costruita la rotatoria, la nuova viabilità ci garantirà massima fluidità, senza alcuna difficoltà per i residenti della zona».